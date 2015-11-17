Силовики рассказали о расследовании преступлений времен Майдана: схемы и видео

17 ноября 2015, 18:20

Правоохранители допросили пять тысяч свидетелей и потерпевших.

  • Майдан Независимости, иллюстрация euronews.com
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua
  • Данные правоохранителей gp.gov.ua

Во вторник, 17 ноября, Генпрокуратура совместно с МВД и СБУ отчитались о результатах расследования уголовных производств, начатых по фактам противодействия мирным акциям протеста во время Революции Достоинства.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

В то же время в ведомстве уточнили, что правоохранители провели более восьми тысяч следственных и процессуальных действий.

"Допрошены пять тысяч свидетелей и потерпевших, назначено более 1 тыс. 500 экспертиз, проведено 900 осмотров мест происшествий, предметов и видеозаписей, около 500 экспериментов", — отметили силовики.

Таким образом, ГПУ удалось собрать достаточные доказательства для подозрения как бывших высокопоставленных чиновников, так и работников "Беркута" в силовом разгоне акции протеста 30 ноября 2013 года.

Среди подозреваемых — бывшие президент Виктор Янукович, секретарь СНБО и его заместитель, министр внутренних дел, глава столичной администрации, руководители ГУМВД Украины в городе Киев, начальник управления общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве, командиры подразделений "Беркут" различных уровней.

По фактам событий 1 декабря 2013 года на улице Банковой сообщено о подозрении бывшим президенту, руководству МВД Украины, руководству ГУМВД Украины в городе Киеве (Петру Федчуку), внутренних войск, а также бывшему командиру одного из территориальных батальонов "Беркута", который содержится под стражей.

Кроме того, следствием установлено, что 1 декабря экс-сотрудниками "Беркута" и внутренних войск жестоким образом был избит 41 участник мирной акции протеста и 25 журналистов. Двое человек получили тяжкие телесные повреждения, 12 — средней тяжести, 36 — легкие.

Позже — 11 декабря — в результате противоправных действий "Беркута" один человек получил телесные повреждения средней тяжести, 15 — легкие, насильственным действиям подверглись еще 20 человек.

После этих событий, в декабре 2013-го, феврале 2014-го государственные и правоохранительные органы, увидев, что силовыми разгонами митингующих не остановить, прибегли к их уголовному преследованию.

Только в управлении спецрасследований ГПУ проверяется законность действий и решений более 200 работников органов внутренних дел, 80 прокуроров и сотни судей. На скамье подсудимых оказались 20 следователей, прокуроров и судей, которые подозреваются в незаконных действиях в отношении граждан.

"Кроме того, комплексно исследуются факты незаконного преследования участников движения "Автомайдан", организованного высшими должностными лицами Департамента ГАИ МВД Украины по сговору со служебными лицами органов прокуратуры, судебной власти, других органов государственной власти", — говорится в сообщении ведомстве.

В связи с этим в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 40 лиц, в том числе 38 работников органов внутренних дел и двух судей. Расследуются факты превышения полномочий сотрудниками киевского "Беркута" при задержании участников движения "Автомайдан" 23 января 2014 года на Крепостном переулке столицы.

При этом следствие показало, что задержание сопровождалось насилием над потерпевшими и избиением их автомобилей. По указанным выше фактам сообщено о подозрении двум командирам рот киевского "Беркута".

Напомним, ранее адвокат семей "Небесной сотни" Евгения Закревская заявила, что почти все герои, погибшие на Институтской 20 февраля 2014 года, были убиты выстрелами из сектора спецроты "Беркут".

Инфографика: gp.gov.ua, видео: Генеральна прокуратура України

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Украина СБУ Майдан расследование МВД ГПУ преступления
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