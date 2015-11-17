Эксперт считает, что Кремль не приказывал боевикам увеличивать количество обстрелов

Российский военный эксперт Александр Гольц заявил, что на востоке Украины боевики, скорее всего, увеличили количество обстрелов позиций силовиков без команды властей РФ.

Об этом он сообщил "Апострофу".

По его словам, "пока все дело идет к тому, что возможное усиление присутствия России в Сирии приведет к тому, что в Кремле станут меньше времени станут уделять Донбассу".

"Россия старательно делает вид, что все забыто, что украинская ситуация как предмет взаимного раздражения с Западом снята", — отметил Гольц.

"Поэтому я полагаю, что увеличение количества обстрелов позиций украинских военных со стороны боевиков..., скорее всего, происходит без соответствующей команды Кремля. Судя по всему, сепаратисты делают это по собственной инициативе", — отметил он.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе может быть сорван из-за агрессии боевиков.