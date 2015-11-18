Украинские воины традиционно дали боевикам по зубам на Луганщине: врагу пришлось бежать

В зоне проведения АТО на Донбассе боевики начиная с 18:00, 17 ноября, продолжали вести провокационный огонь в направлении наших позиций.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреляли Опытное, Пески, Марьинку, Троицкое и Авдеевку.

На луганском направлении со стрелкового оружия боевики вели прицельный огонь по украинским позициям в Новотошковском и Орехово-Донецком.

"В 22:00 в районе Орехово-Донецкого произошло боевое столкновение с ДРГ противника численностью около 20 человек. Противник получил достойный отпор и традиционно бежал с поля боя", – сказал он.

Ранее в штабе АТО отмечали, что боевики менее активно открывали огонь, однако применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Видео: Військове телебачення України