Российский политолог рассказал о расколе сепаратистов и сливе Кремлем Донбасса

Кремль сливает Донбасс как военную структуру и пытается легализовать как геополитическую реальность. Тяготение Москвы к замораживанию донбасского конфликта наблюдалось с осени 2014 года. Тогда на Донбасс зачастили эмиссары из Кремля, уговаривавшие боевиков остановиться.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет Новое время.

"В структурах ДНР/ЛНР постоянно тлеет конфликт между условными "ястребами" и "голубями". Первые считают необходимым вести войну не на жизнь, а на смерть, а вторые — представляют более умеренные позиции, за что их зачастую обвиняют в предательстве "Новороссии".

Владислав Сурков, считающийся куратором проекта "Новороссия", относится ко вторым. В некотором смысле он олицетворяет раскол внутри донбасских элит и ассоциируется с линией Кремля на торможение и консервацию конфликта", — пишет политолог.

По мнению эксперта, "дальнейшее продвижение на Донбассе еще в минувшем году было невыгодно Москве, которой не хватало ресурсов. Боевики, в свою очередь, требовали продолжения "банкета". Наиболее неспокойных и боевитых уговорить не получилось, поэтому их пришлось устранить от управления мятежными регионами. Куда-то подевались Губарев, Пономарев, Гиркин, Антифеев и др. Вместо них оставили управляемого и понимающего свою управляемость господина Захарченко.

Кремль прекрасно понимал: если дать Гиркину волю продолжать наступление, в эту ситуацию вмешается Запад и даст Киеву летальное оружие. Тогда всем этим ребятам мало не покажется и возникнет перспектива прямого вооруженного столкновения между РФ и западными странами. Подобное развитие событий Кремлю не выгодно ни под каким предлогом, в этой схватке он проиграет. Достаточно вспомнить, что военный бюджет США в десять раз выше, чем военный бюджет РФ.

Таким образом, наиболее воинственно настроенных боевиков нужно было приструнить, и приостановить конфликт, чем и занимался Сурков. Захарченко выстроил взаимоотношения с кремлевской командой и получает от них финансовую подпитку, вооружения, боеприпасы, горючее и т. д. Взамен ведёт себя так, как это угодно Кремлю. По мнению донецкой "партии войны", Захарченко — трус, если не предатель."

Однако так продолжалось некоторое время. На повестку дня выходят такие вопросы, как налаживание экономической ситуации в регионе, банковской и финансовой систем, социальных выплат, медицины и т. д. Людям нужно как-то жить. Захарченко для этого — не лучшая кандидатура, отмечает Орешкин.

И тогда на сцену выходит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, который по разным данным должен сменить Суркова.

"Если это действительно так, отмечает политолог, то Кремль еще очевиднее сливает Донбасс. Он сливает его как военную структуру и пытается легализовать как геополитическую реальность. Кремль считает первый цикл — заморозку конфликта — решенным вопросом, и переходит ко второму — легализации этой территории и предоставления ей некого статуса, такое себе Приднестровье-2, формально находящееся в составе Украины, а фактически — подконтрольное РФ.

Таков интерес Кремля. Позитив состоит в том, что таким образом прекращаются боевые действия, а негатив – в том, что формируется депрессивная территория с перспективами дальнейшего увядания. Почему? Потому что за последние 20 лет Приднестровье сгнило до основания — и экономически, и демографически, и социально. Примерно этим же путем пойдет Донбасс, загибаясь потихоньку.

Если придёт Козак, он приведет своих людей — не солдат, а специалистов по налаживанию социального-экономического быта. Козак долго занимался региональными вопросами в России, и умеет работать с региональными элитами, понимает их интересы. Захарченко, конечно, такому повороту событий не рад, поскольку он становится ненужным. Возможно, с этим и связано сегодняшнее обострение на Донбассе. Боевики пытаются вернуть ситуацию в привычное русло и задержать появление команды Козака, а также кадровые перемены в ДНР/ЛНР", — отмечает он.

По мнению Орешкина, в целом заморозка конфликта на Донбассе выгодна и Кремлю, и Западу. Лично я считаю, что это выгодно и Украине, поскольку отвоевать Донбасс вряд ли получится. В противном случае Кремль будет вынужден применить свой военный ресурс, в разы превышающий украинский.

"Дипломатия Путина очень цинична. Он понимает, что Запад не заинтересован вести войну в Донбассе, как, впрочем, и Порошенко. У абстрактно понимаемой Украины этот интерес, возможно, и есть, но ресурсов нет; это контрпродуктивно для Украины. Поэтому выполнение Минских соглашений можно затягивать бесконечно, — подчеркивает российский политолог.

Напомним, ранее блогер, скрывающийся под ником Злой одессит писал, что истерия "ватников" "Россия нас сливает" захлестнула Донбасс.