Власти Януковича готовили АТО против активистов Евромайдана — ГПУ

19 ноября 2015, 12:28

в ГПУ отметили, что на 18 февраля было спланировано осуществить силовой разгон протестующих под Радой.

Протесты в Киеве, иллюстрация

Объявление АТО во время Майдана готовилось с января 2014 года. Бывшая власть умышленно спровоцировала противостояние под Радой 18 февраля 2014 года для того, чтобы были для этого основания.

Об этом заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщает 112 Украина.

"…18 февраля был спланировано уже осуществить силовой разгон протеста — мирного наступления на ВР, и уже с применением огнестрельного оружия, и тем самым спровоцировать градус противостояния между правоохранителями и протестующим, чтобы якобы создать основания для проведения АТО. Которая, как установлено следствием, прорабатывалась готовилась еще начиная с января месяца", — заявил Горбатюк.

"По этому эпизоду (разгон уличного шествия 18 февраля, — ред.) сообщение о подозрении Януковичу, Захарченко, его заместителю Ратушняку, бывшему командующему внутренних войск Шуляку, руководству Киевской милиции, в частности, исполняющему обязанности начальника и его заместителю Федчуку. Также привлечены к уголовной ответственности 4 работника и руководители территориальных подразделений "Беркута", двое из которых, в настоящее время находятся под стражей. Относительно 3х человек, в том числе командира оперативной роты "Беркута", обвинительный акт направлен в суд", — заявил представитель ГПУ.

По его словам, был создан штаб АТО, куда входили представители МВД, СБУ, правоохранители и чиновиники.

Ранее в ГПУ заявили, что 20 февраля 2014 года силовики беглого президента Украины Виктора Януковича выдали "титушкам" с мобилизационных складов МВД 408 автоматов и 90 тысяч патронов.

Напомним, 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции Достоинства — Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сенык. 

Как известно, в феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, больше всего из них — 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.

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