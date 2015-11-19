Закарпатский облсовет не смог избрать главу: cпоры, кража и "минирование"

В четверг, 19 ноября, Закарпатский областной совет VII созыва в ходе своего первого заседания не смог избрать председателя, во время голосование произошел ряд инцидентов.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что единственный кандидат на указанную выше должность, внесенный в бюллетени для голосования, — представитель "Батьківщини" Александр Кеменяш, не набрал необходимого количества голосов.

"Поэтому в отсутствие других кандидатур депутаты проголосовали за объявление перерыва в заседании до 24 ноября", — добавили журналисты.

По их данным, перед началом голосования за председателя облсовета, во время перерыва, объявленного для избрания главы счетной комиссии, Кеменяш составил список депутатов, которые поддерживают его кандидатуру на соответствующую должность, и объявил об этом.

В ответ на такую информацию председатель Закарпатской облгосадминистрации — Геннадий Москаль (первый номер в списке партии БПП "Солидарность") — начал призывать депутатов блокировать трибуну, чтобы не допустить "позорного голосования", после чего между депутатами началась словесная перепалка.

После этого в заседании был объявлен перерыв. "Перепалки и перерыв для проведения консультаций продолжались более трех часов. Под конец Кеменяш попросил депутатов от БПП "Солидарность" на переговоры и вышел с ними из сессионного зала", — отметило агентство.

Обратим внимание, что в их ходе председательствующий объявил, что исчез ящик для голосования, через некоторое время его вернули, однако поступило сообщение о заминировании сессионного зала облсовета.

"Несмотря на споры и ложное сообщение о заминировании, голосование состоялось. Большинство депутатов Кеменяша не поддержали", — подчеркнули журналисты.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду" о причинах безразличия избирателей ко второму туру выборов и наиболее неожиданных результатах кандидатов на должность мэров. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Фото: mukachevo.net