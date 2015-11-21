Активист Майдана рассказал, почему затягивается война на Донбассе

Известный активист Революции Достоинства Николай Кузнецов, чье фото вместе с сыном облетело прессу всего мира, считает, что война на Востоке намеренно затягивается.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть", пишет ТСН.

"У меня сложилось впечатление, что война на Востоке затягивается намеренно для того, чтобы люди не вернулись раньше с фронта и не спросили власть, а спрашивать они будут не так, как был второй Майдан", — отметил Кузнецов.

По его мнению, власти бездействуют в расследовании преступлений во времена Евромайдана, и Николай Кузнецов не верит, что через год что-то изменится.

"Майдан мы вспоминаем когда? Раз в год. А потом все идет тихо. Нет политической воли расследовать эти преступления", — считает активист.

Напомним, в конце ноября 2013 года отказ преступной власти беглого президента Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом стал причиной возникновения самых массовых за всю современную историю Украины протестов.

В ночь на 30 ноября 2013 года после избиения бойцами "Беркута" десятков студентов на Майдане Независимости на улицы городов вышли сотни тысяч украинцев.

Акции протеста продолжались до конца февраля 2014 года. Во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибло более ста человек, сотни были ранены, большинство из них — 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек.



видео: ТСН.