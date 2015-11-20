Генштаб РФ готовит боевиков к наступлению на украинские позиции — Минобороны

Как отметил Скибицкий, подготовку боевиков ведет заместитель начальника Генштаба ВСУ РФ.
Украинская разведка докладывает, что террористы на Донбассе готовят наступательную операцию на позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телеканала 112 Украина.
По их данным, среди боевиков постоянно находится начальство Генштаба РФ, которое готовит боевиков к наступательным действиям без поддержки российской армии.
Как отметил Скибицкий, подготовку боевиков ведет заместитель начальника Генерального штаба ВСУ РФ.
"Нами зафиксированы несколько признаков, свидетельствующие о том, что осуществляется подготовка к наступательным действиям. Я скажу больше. Там постоянно находятся различного ранга военные начальники, например, из Генерального штаба, 12-го командования резерва ВС РФ. Это постоянная основа", — заявил Скибицкий.
Напомним, ранее разведка предупреждала, что боевики стягивают свежие силы к Северодонецку, Славянску и Донецку.
В то же время представитель АП по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что боевики не пойдут в наступление, ведь понимают, что обречены погибнуть.