Генштаб РФ готовит боевиков к наступлению на украинские позиции — Минобороны

Украинская разведка докладывает, что террористы на Донбассе готовят наступательную операцию на позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телеканала 112 Украина.

По их данным, среди боевиков постоянно находится начальство Генштаба РФ, которое готовит боевиков к наступательным действиям без поддержки российской армии.

Как отметил Скибицкий, подготовку боевиков ведет заместитель начальника Генерального штаба ВСУ РФ.

"Нами зафиксированы несколько признаков, свидетельствующие о том, что осуществляется подготовка к наступательным действиям. Я скажу больше. Там постоянно находятся различного ранга военные начальники, например, из Генерального штаба, 12-го командования резерва ВС РФ. Это постоянная основа", — заявил Скибицкий.

Напомним, ранее разведка предупреждала, что боевики стягивают свежие силы к Северодонецку, Славянску и Донецку.

В то же время представитель АП по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что боевики не пойдут в наступление, ведь понимают, что обречены погибнуть.