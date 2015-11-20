Бизнесмен рассказал, как НКВДшные мрази Путина возвращают Россию в "лихие 90-е"

20 ноября 2015, 08:24

Сотни тысяч трупов в гробу видели вашу стабильность, господин Путин, пишет Слава Рабинович.

Владимир Путин

Окружение президента РФ Владимира Путина, являющиеся выходцами из НКВД-КГБ-ФСБ возвращает Россию в "лихие 90-х", когда царила сила, а не закон.

Об этом российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"Еду на машине из СПб в Москву. <...> При въезде на МКАД останавливают сотрудники ГИБДД (на простом жаргоне "гайцы") для проверки документов. Как вижу, останавливают почти всех. Ночь ведь!

Спрашиваю: на каких основаниях массовая проверка документов вообще, и моих документов в частности?

Отвечают: антитеррористическая операция.

Я прошу предоставить "копию приказа по батальону о проведении антитеррористической операции".

Ответ: не задавайте умных вопросов, предъявите документы. Или вы хотите, чтобы мы тут всю вашу машину досматривали, часа три подряд?

Было уже 2 часа ночи, не хотелось спорить. Хотелось домой. Предъявил документы, страховку и поехал дальше. В потоке... полицейских машин.

Превед, "путинская стабильность". "Лихих 90-х", говорите, не хотите? А как вам антитеррористические операции в Москве в 2015? А как вам 224 "груза-200" из Египта в 2015? А как вам международные санкции, 21 миллион граждан, живущих за чертой бедности, сырный продукт вместо сыра, творожный продукт вместо творога, уничтожение среднего класса, падение ВВП, катастрофическое снижение реальных доходов и покупательной способности населения, падение инвестиций, 16-процентная инфляция, 50-процентная девальвация, кража пенсий нескольких поколений, бегство капитала, повышение смертности, повышение пенсионного возраста, снижение средней продолжительности жизни?!

Это не, нет? Это путинская стабильность? Без действия Конституции, без выборов, без разделения ветвей власти, с беспределом судов, с сотнями тысяч трупов за путинские 16 лет?! Это ваша такая стабильность? Эти сотни тысяч трупов в гробу видели вашу стабильность, господин Путин и путинская ОПГ! Придёт тот день, и вы ответите за всё. Перед живыми. Потому что это вы, вы всё это устроили. Путинские НКВДшные мрази!", — написал бизнесмен.

Напомни, ранее Слава Рабинович назвал Путина бандитом, скрывающимся под маской главы государства, хотя "вате" нравится, что Путин опять крут, заметил финансист.

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Россия Путин оппозиция НКВД антитеррор МКАД Слава Рабинович
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