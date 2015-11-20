У Порошенко рассказали о боях под Донецком и провокациях врага в Горловке: карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики неоднократно использовали стрелковое оружие и гранатометы в районе Зайцево, Майорска и Новородского. Также произошло два боевых столкновения между силами АТО и боевиками

Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На донецком направлении террористы неоднократно провоцировали украинских военнослужащих на ведение огня в ответ в районе донецкого аэропорта и в Горловке, не применяя при этом тяжелого вооружения.

"Произошло два боевых столкновения между силами АТО и боевиками. Это случилось между селами Спартак и Опытное. С нашей стороны обошлось без жертв", - сообщил Лысенко.

Вместе с тем он уточнил, что вчера "горячо" было на участке фронта между автодорогами Донецк-Днепропетровск и Донецк-Запорожье. Там противник открыл огонь из Града по Красногоровке. Там же боевики применили 82-мм миномет, выпустив три мины.

На луганском направлении режим прекращения огня нарушался на Бахмутской трассе в районе Новотошковского.

На мариупольском направлении было тихо.

Также, по словам Лысенко, за минувшие сутки ранение получил один солдат АТО, погибших среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская разведка докладывает, что террористы на Донбассе готовят наступательную операцию на позиции Вооруженных сил Украины.