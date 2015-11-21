Генерал СБУ об угрозе атак боевиков: пиар-акция Путина

Нынешняя активизация боевиков на Донбассе — это попытка президента РФ Владимира Путина удержать Украину в подвешенном состоянии.

Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"В нынешней активизации боевиков на Донбассе нет ничего удивительного или особенного. Это просто в очередной раз просто подчеркивает бутафорию и пиар-акцию Путина, связанную с Минскими договоренностями", — считает военный эксперт.

"Несмотря ни на что, противостояние на востоке Украины сохраняется, а Путин по-прежнему стремится к тому, чтобы удерживать Украину в подвешенном состоянии. И он будет это продолжать до тех пор, пока ему это выгодно, и пока Америка и Европа не поймут суть его игры: он и на территории Украины всех держит в напряжении, и делает все, чтобы обострить ситуацию в Сирии, чтобы, таким образом, уменьшить на себя давление со стороны США и Европы", — считает генерал.

По его словам, чтобы понимать происходящее, достаточно открыть военную доктрину России, где одной из первых угроз, которую она видит для себя, значится расширение НАТО на восток.

"Соответственно, одной из первых задач России является недопущение не только расширения НАТО на восток, но и ограничение влияния НАТО на соседние с Россией государства. И россияне будут продолжать действовать таким образом, поскольку это — их стратегическая задача. Мы должны понимать, в каких условиях, под каким давлением, с какими угрозами мы живем, и выработать соответствующий план поведения", — говорит экс-замглавы СБУ.

"Что касается предупреждений нашей разведки о готовящемся наступлении боевиков, то эта активизация — тактические действия. Все это — провокации боевиков. Они нацелены на то, чтобы спровоцировать Украину на действия, которые дадут возможность Путину заявить об опасности, против которой он просто обязан применить более мощные силы, то есть найти повод для развязывания полномасштабной агрессии против Украины. Это своего рода "разведка боем", — подытожил Скипальский.

Напомним, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что боевики готовят наступательную операцию на позиции ВСУ.