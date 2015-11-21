Генерал СБУ об угрозе атак боевиков: пиар-акция Путина

21 ноября 2015, 05:31

Хозяин Кремля хочет удерживать Украину в подвешенном состоянии, говорит Скипальский.

Александр Скипальский

Нынешняя активизация боевиков на Донбассе — это попытка президента РФ Владимира Путина удержать Украину в подвешенном состоянии.

Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

"В нынешней активизации боевиков на Донбассе нет ничего удивительного или особенного. Это просто в очередной раз просто подчеркивает бутафорию и пиар-акцию Путина, связанную с Минскими договоренностями", — считает военный эксперт.

"Несмотря ни на что, противостояние на востоке Украины сохраняется, а Путин по-прежнему стремится к тому, чтобы удерживать Украину в подвешенном состоянии. И он будет это продолжать до тех пор, пока ему это выгодно, и пока Америка и Европа не поймут суть его игры: он и на территории Украины всех держит в напряжении, и делает все, чтобы обострить ситуацию в Сирии, чтобы, таким образом, уменьшить на себя давление со стороны США и Европы", — считает генерал.

По его словам, чтобы понимать происходящее, достаточно открыть военную доктрину России, где одной из первых угроз, которую она видит для себя, значится расширение НАТО на восток.

"Соответственно, одной из первых задач России является недопущение не только расширения НАТО на восток, но и ограничение влияния НАТО на соседние с Россией государства. И россияне будут продолжать действовать таким образом, поскольку это — их стратегическая задача. Мы должны понимать, в каких условиях, под каким давлением, с какими угрозами мы живем, и выработать соответствующий план поведения", — говорит экс-замглавы СБУ.

"Что касается предупреждений нашей разведки о готовящемся наступлении боевиков, то эта активизация — тактические действия. Все это — провокации боевиков. Они нацелены на то, чтобы спровоцировать Украину на действия, которые дадут возможность Путину заявить об опасности, против которой он просто обязан применить более мощные силы, то есть найти повод для развязывания полномасштабной агрессии против Украины. Это своего рода "разведка боем", — подытожил Скипальский.

Напомним, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что боевики готовят наступательную операцию на позиции ВСУ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
боевики Путин СБУ наступление генерал Скипальский активизация
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
14:56
Порошенко решил немножко помочь России
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
02:01
Из-за выроненной ракеты пилотов ВВС Испании наказали
01:33
Климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле
01:05
Стало известно, на кого Панеттьери променяла Кличко-младшего: опубликовано видео Видео
00:42
«Россия не отказалась от агрессии на море»: в ВМС восстановят флот для отпора РФ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять