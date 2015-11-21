Порошенко подписал пакет «безвизовых законов»

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС.

Об этом он заявил в обращении к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы, передает пресс-служба главы государства.

"Только что, еще чернила не высохли, я подписал пакет так называемых безвизовых законов. Мы выполнили ключевые условия, и ожидаем решения Евросоюза относительно перспектив введения безвизового режима для украинцев", — сказал он.

Напомним, ранее Климкин раскрыл, когда Украина может получить безвизовый режим с ЕС.