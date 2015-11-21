Порошенко обратился к украинцам в День Достоинства: Украина была, есть и будет

21 ноября 2015, 15:14

Президент отдал дань уважения Героям Небесной Сотни, а также защитникам Украины на Донбассе.

Президент отдал дань уважения Героям Небесной Сотни.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня достоинства и свободы.

Глава государства считает, что о завершении Революции Достоинства можно будет говорить только после выполнения программы европейских изменений, пишет УНИАН.

Президент напомнил, что всего два года отделяют государство от начала Революции Достоинства, но ее исторический масштаб уже очевиден.

"Крах диктаторского режима сорвал планы по ликвидации Украины, ее превращения в подчиненную Кремлю малороссийскую автономию, управляемую пятую колонну. И тогда из Москвы запустили план Б – военную агрессию и попытку расчленить нашу страну. Просчитались. Потому что нет Малороссии: осталась в учебниках истории. Новороссии тоже не существует: оказалась кремлевской галлюцинацией. А Украина была, есть и будет! Вот главное, что мы как народ доказали за эти два года", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в ноябре 2013 года революция только началась.

"Говорить о завершенности можно будет лишь тогда, когда мы выполним программу европейских изменений, которую сформулировали и поставили на повестку дня миллионы людей, вышедшие на майданы. Программу, которую поддержали десятки миллионов на трех демократических выборах - президентских, парламентских и местных. Тем самым выполнено одно из ключевых требований людей – полная перезагрузка власти", - подчеркнул Президент.

Одновременно Порошенко отчитался о ходе следствия по вине Януковича и его приспешников до кровавых событий на Майдане, отметив, что заказчиком преступлений был лично Янукович, а исполнителями - тогдашнее руководство МВД, СБУ, СНБО.

Президент отдал дань уважения Героям Небесной Сотни, а также защитникам Украины на Донбассе, отметив, что Революция достоинства завершится тогда, когда будет выполнен полный пакет европейских изменений.

Видео: Администрация Президента Украины

 

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Украина обращение День достоинства Революции Достоинства
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