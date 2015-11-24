Главари боевиков ДНР разворовывают выделенные Россией средства — разведка

Командиры первого "армейского корпуса" боевиков так называемой ДНР разворовывают средства и материальные ценности, которые выделяются Россией на содержание "военных частей".

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники пытаются скрыть факты хищения, списывая материально-технические средства и горюче-смазочные материалы.

"По приказу командира третьей отдельной мотострелковой бригады (Горловка) генерал-майора И. Соколова, с целью компенсации недостачи из денежного обеспечения военных, изымаются средства на ремонт вооружения и техники", — отметили в разведке.

Напомним, ранее сообзалось, что в России военнослужащие отказываются добровольно ехать в зону АТО на Донбасс в должности младших командиров, их к этому принуждает руководство.