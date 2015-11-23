Генерал США: Действия России в Сирии не отвлекут внимание от Украины

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляет, что Россия своими действиями в Сирии не отвлечет внимание мирового сообщества от Украины.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине со ссылкой на сегодняшнее заявление Ходжеса на Яворивском полигоне во Львовской области, передает УНИАН.

"Я могу сказать, что Украина может быть уверена, что Соединенные Штаты не будут отвлекаться на то, что Россия делает в Сирии или где-нибудь в другом месте. Мы приветствуем российскую поддержку против "Исламского государства"и в Сирии, но мы не отвернемся от того , что Крым остается оккупированным", — сказал Ходжес.

В этой связи он напомнил, что все 28 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) на саммите в Ньюпорте (Уэльс) в 2014 году решили, что "российское вторжение и незаконная аннексия Крыма неприемлемы в XXI веке".

"Мы призываем Россию разрешить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выполнять возложенную на него работу — наблюдать за внедрением Минских соглашений", — подчеркнул Ходжес.

Американский генерал-лейтенант также сообщил, что посетил учения украинских солдат по надлежащему использованию двух контр-батарейных радаров AN/TPQ-36, которые в ноябре были переданы Украине.

В этой связи он подчеркнул, что эти радары "в руках хорошо тренированных подразделений значительно улучшат способность сохранять жизнь украинских солдат".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину привезли американские контрбатарейные радары.