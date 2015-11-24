Разборки в Горловке: "Гиви" выгнал "Беню" из города, чтобы самому резать металлолом

Главарь ДНР Александр Захарченко отправил банду "Сомали" в Горловку и предоставил ее руководителю "Гиви" неограниченные полномочия по поиску украинских патриотов.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"В рамках мероприятий по выявлению и обезвреживанию проукраински настроенных лиц, в Горловке выполняет "особые задачи" отдельная батальонно-тактическая группа "Сомали" (руководитель — "Гиви"), представители которой получили от А.Захарченко неограниченные полномочия", — пишет военный эксперт.

По его данным, группа "Сомали" базируется на территории центральной обогатительной фабрики "Узловская". Налажено взаимодействие с командиром взвода "Корса" и главарем "в/ч №08803" ДНР (3-я омбр, базируется в Горловке и насчитывает 2 400 военнослужащих) генерал-майором ВС РФ Игорем Соколовым (позывной "Брест").

"Сомали" участвовала в налете и обыскых в развлекательном клубе "Бермуды", который принадлежит "депутату ДНР" Юрию Крикуленко (позывной "Беня", близок к Александру Ходаковскому), чтобы заставить последнего прекратить вырезку оборудования предприятий города на металлолом. После обыска, во избежание ареста, "Беня" выехал из города.

После выезда "Бени" из города, "Гиви" совместно с "Корсой" и "Брестом" начал вырезку на металлолом оборудования ЦОФ "Узловская" и "Калининская". Указанную вырезку и вывоз металлолома осуществляют в ночное время (когда действует комендантский час), чтобы не привлекать внимания жителей города, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, по данным горловких патриотов, "Сомали" имеет статус вседозволенности и беспрекословного подчинения приказам, за неподчинение — расстрел.