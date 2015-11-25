Ситуации на Донбассе: все атаки врага заканчиваются бегством: карта зоны АТО

24 ноября в зоне проведения АТО на Донбассе отличалось интенсивностью боевых действий.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, противник продолжает применять тяжелое вооружение и держит на линии соприкосновения значительные силы. Вражеские провокации ежедневно фиксируются по всему фронту.

Так на Луганском направлении вблизи пограничного с. Сизое вчера произошло кратковременное боевое столкновение сил АТО с оккупантами. В соседнем с. Болотенное зафиксирован минометный обстрел и провокация с применением стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований. Огонь велся с противоположной стороны Северского Донца.

В районе Бахмутской трассы вблизи с. Трехизбенка и Орехово в темное время суток были зафиксированы 2 вооруженные провокации боевиков. На границе Луганской и Донецкой областей противник несколько раз открывал огонь в сторону украинских позиций вблизи с.Троицкое.

"Пользуясь пересеченным ландшафтом, боевики пытаются подойти ближе к позициям сил АТО, осуществляют серию выстрелов и отступают назад", — отметил Лысенко.

На Донецком направлении на Светлодарской дуге и на северных окраинах Горловки ситуация неспокойная, но прогнозируемая. Вчера здесь было зафиксировано до десяти вражеских провокаций с применением стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, в с.Луганское зафиксирован обстрел из БМП. Аналогичная ситуация — в с. Новгородское на юго-западной окраине Горловки, где боевики дважды применили гранатометы.

По данным штаба, наиболее сложной остается обстановка на западных окраинах Донецка (участок фронта от Авдеевки до Марьинки).

"Боевики, занимающие поселок Спартак, территорию аэропорта и поселок Старомихайловка, выдвигаются небольшими группами к украинским позициям и открывают огонь. Обычно такие перестрелки продолжаются до 1 часа и проводятся в светлое время суток.

В районе Красногоровки вчера состоялся обстрел из 120-мм минометов, а вблизи поселка Первомайское — перестрелка с применением БМП. Итогом каждого такого эпизода является отступление отрядов врага на свои позиции", — отметил Лысенко.

На Мариупольском направлении, отметил Лысенко, боевики нарушили режим тишины близ Богдановки, Павлополя и Широкино, применяя при этом стрелковое оружие и гранатометы.

"В ряде случаев силы АТО были вынуждены открывать ответный огонь, в результате чего обстрелы продолжались всего несколько минут", — отметил он.

За сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, 8 — ранены.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА Георгий Тука заявил, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков