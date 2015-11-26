Речник ДУК ПС Андрій Шараскін "Богема": до російського імперіалізму ставлення вороже

На сайті "Главред" відбувся чат із речником ДУК "Правий сектор" Андрієм Шараскіним (позивний "Богема"), який нещодавно був призначений головою політичної партії "Правий сектор". Спілкуючись із читачами, він розповів, який переговорний процес здатен врегулювати ситуацію на Донбасі, чи є виходом "заморожування конфлікту" на сході країни, хто несе відповідальність за знеструмлення Криму, а також які дії бойовиків вказують на підготовку до наступу країни-агресора. Крім того, "Богема" розповів, що Дмитро Ярош лишається Провідником "Правого сектору", оскільки його відставку може прийняти тільки з'їзд Національно-визвольного Руху "Правий сектор", а також запевнив, що жодної дезорганізації в лавах ПС немає.

З попереднім чатом із Андрієм Шараскіним на "Главреді" ви можете ознайомитися тут.

Подаємо стенограму чату з Андрієм Шараскіним.

Pavlo: Андрію, перш за все, дякую вам за позицію і справи і на фронті, і в тилу! Ви вірите в те, що найближчим часом на Донбас повернеться мир? І чи буде це справді мир, або ж просто "заморожування конфлікту", який у будь-який момент зможе вибухнути знову?

Андрій Шараскін: Переконаний, що будь-яке заморожування конфлікту — не на користь України і українців, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Мир і свободу не дають — їх виборюють.

Alim: Чи плануєте Ви балотуватися в парламент наступного скликання? Щиро бажаю Вам удачі.

Андрій Шараскін: +

Alim: Як сьогодні звучить посада Яроша в ПС, до чого зведені його функції? Чи таки прийняли члени ПС його відставку?

Андрій Шараскін: Відставку може прийняти тільки з'їзд Національно-визвольного руху "Правий сектор".

Alim: Як ви думаєте, які результати дасть блокада Криму, до чого призведе, чи не створить проблем для нас? Чи не відштовхне від України тих кримчан, які лишалися її прихильниками і не мали крим-нашівської ейфорії? Дякую.

Андрій Шараскін: За міжнародними конвенціями, повну відповідальність за окуповану територію несе країна-агресор. Ми послідовні у вимогах введення воєнного стану, розриву дипломатичних та інших відносин із країною-агресором.

innia_yur: Як ви вважаєте, чи допомагають такі заходи як енергетична блокада Криму поверненню Криму до України? Чи захотять кримчани, які зберігали ще прихильність до України, повертатися сюди?

Андрій Шараскін: Відповідь про відповідальність країни-агресора перед мешканцями окупованих територій — вище.

semen_senia: Во время вече "Правого сектору" 21 июля со сцены прозвучало заявление о том, что ПС инициирует референдум о недоверии украинской власти... Вы по-прежнему считаете, что этот референдум сейчас необходим? Делается ли что-то в этом направлении, или пока что это "не на часі"?

Андрій Шараскін: Чинне законодавство щодо проведення референдуму допускає блокування такої ініціативи на будь-якому з ключових етапів. Тому наші юристи вивчають можливість волевиявлення громадян в інший спосіб.

Arkadij: Андрію! Інколи складається враження, що керівництво нашої країни з певних причин не зацікавлено у якомога скорішому закінченню війни та врегулюванні ситуації (вибачте за суб'єктивну думку). Але скажіть, наскільки хибним чи справедливим є це враження? Якщо в цьому є частина правди, то кому з української сторони вигідна довга тривалість війни на Донбасі і чому? Дякую!

Андрій Шараскін: Нікому. Затягування часу категорично не вигідне державі Україна.

journ_: Ваш улюблений фейк російських ЗМІ про "Правий сектор", принаймні, який найбільше вразив своєю безглуздістю чи видався смішним?

Андрій Шараскін: Хлопці на фронті найчастіше згадують "русскоязычных младенцев, фаршированных снегирями". :)

Nattalie: Ви вірите в те, що російсько-український конфлікт на даному етапі може бути врегульований шляхом переговорів і зусиллями дипломатів?

Андрій Шараскін: Переговори проводити потрібно, але з чіткої проукраїнської позиції, виходячи з національних інтересів держави. Чинна влада і "представники" України довели, що особистий інтерес вони ставлять вище за державний.

Nattalie: Як би ви на сьогодні оцінили ймовірність широкомасштабного наступу на Сході? Чи мають бойовики достатньо сил для цього? Думаєте, на нас чекає гаряча зима на Донбасі? Розвідка начебто говорила, що є підстави вважати, що бойовики готуються до наступальних дій...

Андрій Шараскін: Розмінування проходів у мінних полях, накопичення кількох ударних кулаків, агентурна робота всередині країни, направлена на дестабілізацію ситуації, вказують на можливість наступальних дій зі сторони країни-агресора.

Nattalie: Як, з вашої точки зору, можна повернути уми мешканців нині окупованих території до України? І взагалі, чи зможуть ці території стати по-справжньому українськими, за своїй суттю?

Андрій Шараскін: Навесні 2014 року один із найбільших проукраїнських мітингів відбувався в Донецьку. Величезна кількість українців, які знаходяться на окупованих територіях, уже розуміють ціну своєї "помилки". Люди на всій території України (і у Львові, і в Харкові, і на окупованих територіях) висувають до влади одні й ті самі вимоги.

innia_yur: Те, що припинення постачання електроенергії до Криму викликало роздратування російського керівництва, очевидно. Як думаєте, яких дій з боку Кремля можна чекати у відповідь (напевно ж, він це мовчки не проковтне)?

Андрій Шараскін: Ми готові розглянути умови капітуляції Кремля у Криму і на Сході.

Andrew Yashchuk: Перший Майдан — то Революція на граніті, другий — Помаранчева революція, третій — Революція гідності. Чому всі ЗМІ та громадськість вперто говорять про майбутній "третій майдан"? Може, таки четвертий? І скільки ще їх треба, тих майданів, щоб до влади прийшли ті, хто дійсно виведе Україну на рівень хоча б Польщі чи Прибалтики?

Андрій Шараскін: Потрібно розрізняти бунти і революційні процеси. Необхідно мати чітке структуроване системне бачення майбутнього держави і гуртуватися навколо цієї ідеї. Революцію та революційні зміни необхідно починати з себе. І це не "красиві слова".

Andrew Yashchuk: Чому при будь-якій владі мільярди гривень ідуть на утримання ВРУ і Кабміну та їм подібним? Чому простий народ влада завжди просить "затягти паски", а на самому верху не обмежують свої апетити?

Андрій Шараскін: Система державного управління, законодавча, виконавча, судова та інші гілки влади вважають, що народ працює на них, а не навпаки. Вони обслуговують "власників" країни, яким потрібна лише рабська робоча сила.

Andrew Yashchuk: Ви згодні з заставою у два мільйони гривень, які не дозволяють звичайному виборцю-громадянину України балотуватися в президенти?

Андрій Шараскін: А Ви готові внести заставу в одну гривню за свого кандидата?..

І справа не в грошах, а в підміні понять і суті політичної системи.

Andrew Yashchuk: 1. Те, що електроопори на Крим знищують вибухівкою, не означає пряму війну з Росією? Адже вони вважають Крим своєю територією? 2. Може, Україні у якості "дражнилки" почати роботи по будівництву каналу через кримсько-український кордон, з'єднавши Чорне й Азовське моря і перетворивши, таким чином, Крим з півострова на острів? 3. Якщо міст побудують і якась його частина буде знаходитися у наших територіальних водах, ми маємо право його підірвати на фіг?

Андрій Шараскін: 1. Ми знаходимося в стані війни з Росією.

2, 3. Ми мусимо вжити всі необхідні заходи — і політичні, і воєнні, аби здобути перемогу.

vfvf999: Дмитрия Яроша выбрали в парламент. Надеялись, что он принесет кардинальные изменения. В чем истинная причина того, что он там не появляется?

Андрій Шараскін: Перебуваючи на офіційному лікарняному після важкого поранення, проведення низки операцій, Дмитро Анатолійович провадив активну роботу по своєму округу і вніс низку важливих законопроектів.

Vira_D.: Чого добився вже Майдан, а чого — так і не зміг?

Андрій Шараскін: НІЧОГО... Окрім єднання українців навколо ідеї створення Української (не тільки за формою, а й за змістом) Самостійної (економічно самодостатньої та здатної себе боронити) Соборної (об'єднаної) Держави.

Nazar: Як, по-вашому, змінилося в українському суспільстві ставлення до "Правого сектору"? Чи стали люди менше боятися націоналістів, а, відповідно, що під час наступних парламентський виборів ПС подолає прохідний бар'єр?

Андрій Шараскін: Націоналісти за своєю суттю — державники. Ми йдемо у владу, аби змінити правила "гри", привести справжніх професіоналів та унеможливити перебування тих, хто буде працювати не на користь України. Адже Україна — понад усе.

Nazar: Як ви ставитеся до такого "методу парламентської боротьби" як бійки? У нас що не тиждень, то "бої без правил": то Тетерук vs Кужель, то Парасюк vs Пісний тощо...

Андрій Шараскін: Це рівень виключно особистої культури наших "народних обранців".

Anastasia: Андрію, про вас можна сказати, що ви потрапили з театральної сцени — на театр бойових дій… Не шкодуєте, що долучилися саме до лав "Правого сектору" й покинули театр? Що стало останньої краплею, що підштовхнуло вас піти на фронт добровольцем? Чи плануєте повертатися до вашої творчої діяльності, чи далі бачите своє майбутнє, пов'язаним виключно з громадською та політичною діяльністю?

Андрій Шараскін: До творчості обов'язково повернуся, адже творити — це природний стан людини.

journ_: Уже всі звикли до того, що образ "Правого сектору" обростає усілякими божевільними нісенітницями в подачі російських ЗМІ. А у нас? Наскільки об'єктивно, за вашою оцінкою, діяльність і ДУКу, і політичної сили ПС висвітлюю наші медіа?

Андрій Шараскін: Усі медіа мають своїх власників, від інтересів яких і залежить оцінка діяльності ПС.

Vasyl: Чи плануєте ви і надалі суміщати діяльність речника ДУК ПС та лідера партії ПС?

Андрій Шараскін: +

Vasyl: Як рядові члени ДУК ПС сприйняли новини про те, що Ярош склав із себе повноваження?

Андрій Шараскін: Повну історію звернень дивіться на наших сайтах. :)

vfvf999: Ваше личное отношение к людям с оккупированных территорий? Насколько они виновны в происходящем? Как наказать виновных?

Андрій Шараскін: До тих, хто бореться за незалежність і суверенітет нашої держави, ставлення виключно побратимське. До тих, хто не визначився, зрозумів свою помилку, ставлення толерантне. До тих, хто намагається знищити нашу державу, ставлення вороже.

vfvf999: 1. Какой вы видите будущую Украину? 2. Какие главные приоритеты ее развития? 3. Какие пункты, важные для будущего нашей страны, упускает нынешнее правительство?

Андрій Шараскін: Необхідна докорінна зміна всього способу державного управління, визначення пріоритетів з огляду на національні інтереси. Зараз Україна не є суб'єктом геополітики.

Сергей Жвавер: Реально ли ДУК "Правый сектор" нелегально попартизанить на оккупированных территориях с уничтожением на месте оккупантов, и что этому мешает?

Андрій Шараскін: Така форма воєнних операцій здійснюється.

vfvf999: Андрей! Большое спасибо, низкий поклон Вам и Дмитрию, и всем побратимам за Вашу жизненную позицию и Ваши геройские дела! Многие мои знакомые и друзья здесь, на оккупированной территории, за Вас! Если будут у нас выборы, будем голосовать за ПС. Мы видим, сколько Вы сделали для нас, и практически только Вы против заморозки конфликта. Мы тоже против! Нельзя разбрасываться своими территориями. Это наша земля. Мы ждем вас! И хотим помочь. Как?! Нас много. А вы — наши герои! До скорой встречи!

Андрій Шараскін: Будемо боротися за кожного українця на своїй Богом даній землі. Слава Нації!

Олена Чабаненко: Пане Андрію, які зміни чекають партію ПС найближчим часом? Нас, українців, цікавить, що послугувало змінам в самій структурі партії та її керівництві? Суспільство справедливо вважає ПС захисником народних інтересів, тому що Майдан змінив лише керівництво держави, вся система виплекана режимами Кучми — Януковича залишилася! Тому хочеться почути від Вас, яким бачите подальший шлях розвитку країни. Слава Україні!

Андрій Шараскін: Вже підготована платформа для об'єднання фахівців за ключовими напрямами розвитку-зміни країни. Ми розширяємо кадровий склад і залучаємо однодумців.

Kosta Misoura: Я розумію, у Вас не так багато часу для спілкування; занадто важливе і велике "господарство". Ну, раз прийшли, то вже, будьте ласкаві, конкретніше. Чи усвідомлюєте Ви, що доведеться відмовитись від іміджу "камуфляж"? У вас є варіанти виграшної тактики? Дійсно революційна програма, яка відповідає вимогам суспільства майбутнього? Окреслені друзі, союзники, спонсори? У вас є комплекс агітаційно-пропагандистських засобів з аналітичними викладками і розробками? Це лише банальні питання, які лежать на поверхні. Насправді, їх куди більше. Друге. Чи не здається Вам, що питання релігії має бути винесене за межі партійності, як особисте? Серед моїх знайомих ви не уявляєте, скільки людей (і це творчі люди, які формують суспільну думку) бояться вашої надмірної релігійної "потороченості". Введення в школах варіанту "Слова Божого" викликає дуже негативне враження якогось темного середньовіччя з інквізицією і єретиками. Та я сам стикався з погрозами від націоналістів за те, що атеїст. Врешті, це дуже обмежує коло симпатиків і тих, хто підтримує ПС. Ну, і побажання. Практично усе, що було в Україні, це або політична "шапка" фінансово-промислових кланів, як правило, з персоніфікацією, або креатура спецслужб. Мені дуже б хотілось, щоб ви не були ні одним, ні особливо другим.

Андрій Шараскін: Програма буде озвучена на з'їзді НВР ПС.

Odessit: Деякі люди чомусь бояться "Правого сектору". Що Ви можете сказати таким людям?

Андрій Шараскін: Лякає лише невідоме. :)

Odessit: Як думаєте, чому Росія постійно говорить, "запрещённый в России "Правый сектор"? Яке відношення ПС має до Росії взагалі?

Андрій Шараскін: До російського імперіалізму ставлення вороже.

Odessit: Хлопці, на вас одна надія! Ви хоч не діліться на своїх і чужих! Які позиції ПС в Одесі?

Андрій Шараскін: Праві.

Анна Терпило: Пане Андрію! Як, на Вашу думку, треба діяти, щоб тисячам добровольців, які вже рік і більше знаходяться на передовій в зоні АТО, надати згідно закону України статус учасників АТО? Скільки ваших побратимів, однопартійців не мають встановленого статусу?

Андрій Шараскін: Жоден із нас не має статусу учасника АТО. Вважаю, що всі статуси і нагороди мусять бути після перемоги.

Pangelina: Ви були, є і, сподіваюсь, будете і надалі кошмаром для Мордору. Сподіваємося, цей кошмар не буде давати їм спокійно спати цілу вічність.

Андрій Шараскін: +

Cfyz: Может, уже пришло время помочь Яценюку за антинародную политику уйти в отставку?

Андрій Шараскін: Піти у КПЗ на час розслідування по справі геноциду українців.

Анна Терпило: Пане Андрію! Коли Ваша партія планує вийти на велику політичну арену? Чи плануєте Ви оголосити програму партії? Друге питання. Скільки часу потрібно, щоб продемонструвати всій Україні і за її межами, що Ваша політична сила не є партією екстремістів, а є дійсно найбільш патріотичною і згуртованою партією. І третє. Коротко про вихід Яроша з політичного проводу партії. Це не розкол ? Дякую за відповідь.

Андрій Шараскін: Готуємося до з'їзду НВР ПС, який має відбутися в січні.

Tatiana Ostapenko: Андрей, власть давно подменила идеологию в Украине на накопление денег, постоянно развращая людей. Все рассматривается только с экономической позиции — выгодно или нет. В прессе, не стесняясь, пишут об этом. Как, напрмер, о "борделе" Кличко. Какую идеологию предлагает ПС? Христианскую?

Андрій Шараскін: Споживацька цивілізація зараз в агонії (останні воєнні конфлікти, глобалізація, нездатність держав убезпечити громадян тощо). Прийшов час переглянути світоглядні засади заради виживання людства.

oleg45: Сьогодні вранці на своєму офіційному сайті "Правий сектор" заявив про свою "значну дезорганізацію в рядах руху". В чому це проявляється? Коли має з'явитися визначеність, а у членів ПС, бійців ПС — розуміння того, хто кому підпорядковується, куди ПС рухається тощо?

Андрій Шараскін: Жодної дезорганізації нема. Усі функціональні ланки працюють у штатному режимі.

Mirra: Пане Андрію, якщо дозволите, питання до вас не про політику чи війну, а про культуру, адже ви — людина, яка мала безпосереднє відношення до театру у часи до війни... Скажіть, чи вважаєте ви правильним відмовлятися й забороняти рівнозначно все і радянське, і російське (в сенсі культурного продукту, спадщини)? Чи не позбавляємо ми себе якихось достойних книжок, фільмів, літературних творів, косячи все під одну гребінку, сліпо відторгаючи все російське чи радянське? Як не перейти межу і не втратити "гамузом" цінних культурних здобутків, як фільтрувати з розумом? Дякую за відповідь!

Андрій Шараскін: Запитання до експертного середовища, яке керуватиметься інтересами Держави Україна.

Фото Владислава Мусієнка