Турецкое унижение: чем ответит Россия?

События последних дней заставят Россию попытаться продемонстрировать свою силу и влияние. Владимир Путин слишком долго выстраивал образ геополитического мачо, чтобы так просто, с первой попытки, передать его вчерашнему союзнику Реджепу Тайипу Эрдогану. Да и доведенная до абсурда популярность российского лидера внутри страны требует поддержки хотя бы имитацией действий.

Даже после уничтожения турецкими истребителями российского Су-24 Москва не рискнет на прямое военное противостояние с Анкарой. Та, как известно, является членом НАТО с многочисленной и хорошо обученной и вооруженной армией (Альянс поддержал Анкару в конфликте с Москвой). Словесные эскапады и пропагандистская шумиха будут сопровождать действия России, для которой Турция в последние годы была удобным партнером. Но теперь Кремлю забыть придется не только об усохшем "Турецком потоке", но и совместных проектах и поставках оттуда овощей и фруктов (Турция не присоединялась к санкциям ЕС против России).

Некоторые горячие головы уже анонсировали поддержку Москвой курдов в пику Анкаре, но сделать это будет не слишком просто по причине многослойности курдского движения. В старые советские схемы внешнеполитических игр вписываются далеко не все нынешние реалии — мир уже не биполярен. Собственно, и ответные шаги Турции в Крыму и на Северном Кавказе представляют для России серьезную угрозу. В лице Турецкой Республики Российская Федерация получила по-настоящему весомого соперника, с которым по разным причинам плохо проходит внешнеполитический блеф. Поэтому от Москвы стоит ожидать асимметричных действий, ведь борьба с Турцией — не ее стратегическая цель, Кремль стремится поколебать основы западного мира в целом.

В современном многополярном мире обострилась борьба за право быть в узком круге государств, способных оказывать влияние на развитие планеты. Россия после прихода к власти Путина удачно воспользовалась выгодной для себя конъюнктурой цен на энергоресурсы. Она постепенно нарастила влияние и армейские мускулы, и теперь пытается заставить с собой считаться не только соседей. Многим странам Центральной и Восточной Европы удалось в период российской слабости оказаться под зонтиком НАТО. Украинской политической элите для необходимых для вступления в Североатлантический Альянс преобразований не хватило решимости.

Сегодня Украина расплачивается за свою нерешительность. Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе — не только символы российско-украинского противостояния. Они означают, что в Кремле понимают, что именно Украина является ключом к установлению господства в регионе приоритетного внимания Москвы. Атакуя Украину, Россия не просто стремится подчинить ее собственной воле, но и деморализовать мировое сообщество.

Но не только украинским военным нужно быть начеку. Кремль попытается раскачивать ситуацию и в странах ЕС, ведь вовсе не случайно Россия тратит астрономические суммы на пропаганду, умело манипулируя не только сознанием собственных граждан, но и мнениями европейских обывателей. Вместе с рычагами влияния на часть элиты Старого Света Кремль получает возможности для своего усиления, Путин стал законодателем моды на методы давления на другие государства. Его задача: продемонстрировать, что западная модель демократии слаба и неэффективна, а авторитаризм позволяет эффективно решать государственные задачи. Кстати, эта одна из причин, по которой конфликт с Турцией, где президент не лишен авторитарных наклонностей, для России опасен. Поэтому Москва будет искать другие точки приложения усилий.

Хрупкое перемирие на Донбассе не должно никого обманывать. Россия потратила слишком много ресурсов, чтобы оставить Украину в покое. Просто развитие событий на Ближнем Востоке вкупе с терактами в Париже представляло для Кремля уникальное пространство возможностей. Россия — единственное на сегодня государство, готовое без оглядки на ситуацию внутри страны бросать на столкновение с силами ИГИЛ своих солдат. Конечно же, преимущественно "добровольцев", но бросать. Путин намерен использовать этот фактор в качестве инструмента внешнеполитической реабилитации России после нарушения норм международного права в Украине в 2014 году. По крайней мере, до 24 ноября 2015 года такие планы у него были. Гибель Су-24 могла не заставить российского президента отказаться от задуманного, и многое покажут сегодняшние переговоры Путина с Франсуа Олландом.

Позволю себе утверждать, что даже ситуативный альянс с кремлевским диктатором несет для Запада самые непредсказуемые последствия. Логика действий Франсуа Олланда понятна: он борется не только за безопасность Франции, но и за свои довольно призрачные шансы сохранить президентское кресло. Ему в спину дышат Николя Саркози и Марин Ле Пен — политики, у которых отличные отношения с Кремлем. Олланд вынужден играть на их электоральном поле, но как далеко он зайдет в своей игре — неизвестно.

Было бы серьезным упрощением полагать, что Путину будет достаточно установления контроля над Украиной. Действительно, наша страна своим существованием препятствует господству России на постсоветском пространстве, но его цели шире — он стремится к мировому господству в максимальном объеме. Для этого необходимо, как минимум, разрушить Европейский Союз и евроатлантическую систему безопасности. Цена вопроса Кремль интересует мало — падение цен на энергоресурсы заставляет его идти ва-банк. Поэтому европейским политикам не стоит верить обещаниям Путина, действующего так, словно ему досталось внешнеполитическое завещание Гитлера.