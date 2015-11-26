В "Народном фронте" считают, что депутаты не проголосуют за запрет выражения недоверия генпрокурору

Председатель фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак заявил, что нардепы не проголосуют за изменения в Конституцию, которыми им запретят выражать недоверие генпрокурору.

Об этом он сообщил, общаясь с журналистами в кулуарах парламента, пишет УНИАН.

"Я уверен, что изменения в Конституцию в части запрета выражении недоверия генпрокурору и затем его увольнения не пройдут в сессионном зале", — сказал политик.

По его словам, "это право депутатам делегировал народ во время выборов". "Если мы выбираем генпрокурора, то вправе выразить недоверие", — сказал Бурбак и отметил, что позиция "Народного фронта" — полное обновление судебной системы и судейского состава.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части правосудия и предложил лишить парламент права выражать недоверие генеральному прокурору.