Визит президента Франции Франсуа Олланда в Москву и заявление о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии и об урегулировании конфликта в Украине на самом еле означает, что никакой широкой антиИГИЛовской коалиции не будет.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Самое обсуждаемое, конечно, это — что привез Олланд в Москву от дяди Барака? А привез он… огромный-огромный… пустой, желтый и красивый… Гарбуз", — пишет обозреватель.

"То есть — никакой широкой антиИГИЛовской коалиции и никаких плюшек в виде непродления санкций и т.д.. И Путин выступает такой — "Ну, ок… не хотите — так и будет… Мы же не против просто участвовать в вашей коалиции… Ну, в той, которую возглавляют американцы... Но вы же самолеты наши сбиваете... Это же не по-партнерски", — иронизирует эксперт.

"Вот и все, что требовалось узнать — Король не просто голый, а Король — голый и плачет. Никто меня не любит. Все только норовят ударить побольнее... и унизить", — подчеркивает политолог.

По его словам, из Нидерландов тоже пришла новость — в следующем году состоится донорская конференция по "Витрине", как и французская тоже, которая перенесена с этого года на следующий из-за терактов.

Напомним, ранее французский философ и политический консультант Бернар-Анри Лев заявил, что Путин не так глуп, чтобы влезать в Сирию без мыслей об Украине.

фото: elysee.fr