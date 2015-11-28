Чубаров назвал точную дату деоккупации Крыма: Путина уже не будет

Деоккупация оккупированного Россией Крыма с большой вероятностью может произойти в 2018 году.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет "Крым.Реалии".

Чубаров напомнил, что в 2018 году должен состояться очередной Курултай, который является высшим полномочным органом их народа.

"Мы обязательно соберем новый Курултай, но пока еще и полномочия избранного в 2014 году не исчерпаны. У нас делегаты Курултая избираются на пять лет. В 2018 году будут новые выборы делегатов Курултая. В 2018 году не будет Путина, в 2018 году Крым будет деоккупирован", — убежден Чубаров.

Он не исключает, что в оккупированном Крыму могут быть попытки собрать условный "пророссийский Курултай", но считает, что в таких маневров почти нет никаких реальных шансов.

"Российская власть может делать все что угодно. Она и делает все что угодно в противовес международному праву, собственному законодательству. Все, что делается в условиях оккупации в любой сфере, в том числе и в сфере абсолютных полномочий крымскотатарского народа, в соответствии декларации ООН о правах коренных народов — все это не законно. И все это юридически ничтожно", — сказал Чубаров.

Напомним, ранее Чубаров заявлял, что энергоблокада Крыма заставит рассматривать вопрос о деоккупации Крыма на высшем международном уровне.