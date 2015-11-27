Саакашвили хочет повести БПП на будущие парламентские выборы — Мартыненко

Глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пытается договориться с Президентом Петром Порошенко о своем назначении премьер-министром.

Об этом народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко рассказал в интервью Эспрессо.TV.

"Сейчас Саакашвили стал участником той информационной кампании, которая проводится против правительства Яценюка. Почему? Во-первых, он обивает пороги Администрации Президента и просит Порошенко, чтобы тот поддержал его на премьерство. В Одессе ему уже тесно, хотя он там ничего не сделал, занимается только пиаром. Во-вторых, Саакашвили говорит, что поведет БПП на будущие парламентские выборы и победит. Это после того, как он проиграл в Одессе выборы и мэра, и местные", — отметил он.

"На все его обвинения я даже отвечать не хочу, потому что это — мифы. Я предлагал Саакашвили вместе слетать в Швейцарию и Грузию. Он в Грузии сделал реформу правоохранительной системы, которой сам же и боится", — добавил нардеп.