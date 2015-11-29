Порошенко прибыл в Париж на климатическую конференцию

Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит во Французскую Республику.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Отмечается, что 29-30 ноября Порошенко во Франции примет участие в открытии 21-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В ходе Парижской конференции Порошенко также проведет ряд встреч с руководителями государств и правительств.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назвал самый важный инструмент для достижения мира в Украине.