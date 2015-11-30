Яценюк назвал главного виновника Голодомора: Кремль был и остается убийцей

Главным виновником Голодомора была Москва, Кремль был и остается убийцей, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем обращении.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, передает УНИАН.

"Главным виновником Голодомора была Москва. Кремль был и остается убийцей. Главным преступником, который спланировал и совершил акт геноцида против Украинского народа, был тоталитарный советский коммунистический режим", — сказал он.

"Над коммунистическим режимом и российским шовинизмом рано или поздно, но неизбежно будет совершено правосудие и проведен международный трибунал", — сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что идеологической основой для действий советского террора стал великодержавный российский шовинизм: "Я обвиняю российский шовинизм в масштабных преступлениях против человечности".

От агрессии российского шовинизма пострадал каждый соседний с Россией народ, подчеркнул глава правительства: "По всему периметру российского государства не существует ни одной страны, с которой Кремль поддерживал бы ровные и доброжелательные отношения".

"Глубокая, извечная болезнь русского шовинизма и пренебрежение к каждому соседу, его культуре, языку или религии сегодня активно поощряется режимом президента Путина, — подчеркнул Яценюк. — Фактически, шовинизм проповедуется с самых высоких кафедр и духовных престолов России. Посмотрите, с какой ненавистью и злобой российский шовинизм даже сейчас продолжает отрицать Голодомор, защищая и аргументируя зверства Сталина и сооружая ему памятники".

По словам Яценюка, российский шовинизм пытается любой ценой оправдать агрессию Кремля против всех наций: украинцев, крымских татар, белорусов, литовцев, латвийцев, эстонцев, казахов, народов Восточной Европы и Центральной Азии: "Защищая Сталина, они стремятся отстоять войну против инакомыслия, свободы, против свободолюбивой части самой России — ее либеральной среды".

Глава правительства Украины подчеркнул, что поддерживает инициативу балтийских партнеров, которые начали процессы по привлечению к международной ответственности за коммунистические преступления.

"Над коммунистическим режимом и российским шовинизмом рано или поздно, но неизбежно будет совершено правосудие и проведен международный трибунал", — сказал Яценюк.

Он напомнил, что более 70 государств мира признали исторический факт Голодомора: "Можно сказать уверенно, что это те страны, которые чтят память о Голодоморе, и они и являются настоящей коалицией высших человеческих ценностей, демократии и гуманизма".

"Наша ценность — это свобода и уважение к человеку. Это — вера в человеческое достоинство и хорошую жизнь для каждого. Верю в такую Украину. Она рождается сейчас. Будем же сильными. Будем мудрыми. Будем свободными. И мы сделаем все, даже невозможное", — сказал глава правительства.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Голодомор является проявлением многовековой гибридной войны РФ против Украины.