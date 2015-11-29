Выборы в Мариуполе: опубликованы данные экзит-полла

В Мариупольский горсовет проходят только две партии, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической компанией Research and Branding Group (RBG).

Согласно обнародованным данным RBG, в Мариупольский городской совет проходят только две партии — Оппозиционный блок и партия "Сила людей", передает 0629.com.ua.

По данным экзит-пола, за ОБ отдали свои голоса 66,5% избирателей. за Силу людей — 10,5%. Остальные партии набрали меньше проходных 5% и не преодолели необходимый барьер. Партия "Самопомощь" набрала 3,5%, "Наш край" — 2,9%.

Что касается голосования за кандидатуры в мэры, то здесь, по данным RBG, Вадим Бойченко уверенно побеждает в один тур — 71,7%. На втором месте — Максим Бородин с результатом 9,5%. За Юрия Тернавского отдали свои голоса 7,2%, за Григория Шекулу — 2,2%.

Напомним, из-за того, что в городе местные выборы не состоялись вовремя, их перенесли на 29 ноября.