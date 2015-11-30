Выборы в Мариуполе: в горсовет пока проходят 4 партии

В Мариуполе, где прошли выборы в местные советы, на большинстве избирательных участков уже посчитали результаты голосования. В горсовет пока проходят 4 партии: "Оппозиционный блок", "Сила людей", "Наш край" и "Блок Петра Порошенко"

Об этом сообщают наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА" и донецкого Комитета избирателей.

Кроме того, большинство участковых избирательных комиссий уже сдали протоколы в Теризбиркомы.

ТИК принимают избирательную документацию УИК и по состоянию на шесть утра были такие показатели:

Окрябрьский район Мариуполя: в целом 70 УИК, осталось принять 35, на уточнение протокола отправлено 4;

Ильичевский район Мариуполя: в целом 59 УИК, осталось принять 10;

Орджоникидзевский район Мариуполя: всего 58 УИК, осталось принять 12, на уточнение протокола отправлено 1;

Приморский район Мариуполя: в общем 28 участковых комиссий, осталось принять 2 комиссии, на уточнении — 3;

В то же время в городе Красноармейск в общем созданы 37 участковых комиссий.

По состоянию на 6 утра было принято протоколы всего 11 комиссий, 2 были отправлены на уточнение.

Между тем, как пишет местное издание 0629, гражданская инициатива "Электронная демократия" обнародовала свой альтернативный подсчет голосов, который велся по протоколам с мокрыми печатями.

По данным организации, Оппозиционный блок в Мариуполе набирает 62%. У партии "Сила людей" — 8,9%. По 5% набирают и проходят в городской совет также "Наш край" и "Блок Петра Порошенко".

По выборам мэра, с результатом 72% уверенную победу одерживает Вадим Бойченко. За ним с большим отрывом идет Юрий Тернавский — 8,9%, третьим финишировал Максим Бородин — 7,2%.

"Электронная демократия" обработала 160 протоколов — 84 протокола по выборам депутатов горсовета и 76 — по выборам мэра.

По словам руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, результатам экзит-полов полностью доверять нельзя. А чтобы узнать, насколько сильно они будут отличаться от реальных результатов, осталось ждать уже недолго.

видео: ТСН