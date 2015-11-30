Экс-советник Путина: Минские соглашения — способ разрушения Украины

Минские соглашения — это недопущение восстановления суверенитета Украины на части ее территории. Минские договоренности — это один из наиболее эффективных инструментов для достижения целей президента РФ Владимира Путина, так как под ними стоят подписи высших украинских чиновников.

Такое мнение высказал российский эксперт, экс-советник Владимира Путина в 2000-2005 годах, который с начала кремлевской агрессии приобрел в Украине репутацию человека, приносящего тревожные прогнозы, Андрей Илларионов в интервью ЛигаБизнесИнформ.

"Минские соглашения — это недопущение восстановления суверенитета Украины на части ее территории. Более того, это ликвидация суверенитета киевских властей, потому что минские соглашения требуют менять конституцию в соответствии с пожеланиями восточного соседа", — сказал он.

"Существует мощный блок международного права, отмечает эксперт. Он состоит из устава ООН, Хельсингского соглашения 1975 года, Будапештского меморандума 1993 года, серии двусторонних договоров между Украиной и Россией, соглашения о формировании СНГ, Большого договора о дружбе. Во всех этих документах четко установлена международно признанная неприкосновенность государственной границы между Россией и Украиной. Это краеугольный камень".

По его словам, Минские соглашения противоречат всему, в том числе и уставу ООН, и идут вразрез всем нормам современного международного права.

"Более того, минские соглашения при этом не имеют такого статуса в международном праве, как все вышеперечисленные договора. В данном случае украинское руководство сознательно выбрало документ, который ни по статусу, ни тем более по содержанию не имеет отношения к нормам международного права и не ориентируется на него. Естественно, что Путин полностью поддержал эти соглашения и, если посмотрите его выступления, он регулярно твердит о необходимости их выполнения", — отметил эксперт.

По его мнению, то, что власть за это время пошла на минские соглашения, уже привело к недопущению восстановления суверенитета Украины на части своей территории, а в будущем нацелено на разрушение суверенитета Украины даже на оставшейся территории.

"Есть масса людей, принимающих решения в Украине, работать с которыми Кремль не перестает — с кем-то сотрудничает, кого-то все еще пытается соблазнить, но, тем не менее, работа ведется. Поймите, что цель "Киев и вся Украина" — это не установки российских флагов в Киеве и объявление вашей страны территорией РФ, а всего лишь установление контроля над украинским государством и его политической элитой через своих людей в киевских кабинетах. Цель — недопущение интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры. Снова повторюсь: минские соглашения — это один из наиболее эффективных инструментов для достижения целей Путина, так как под ними стоят подписи высших украинских чиновников. И тут же на стороне Путина выступают такие люди, как Меркель, Олланд, Обама — они тоже требуют соблюдения и выполнения минских соглашений.

Война — отвратительная вещь. Но в условиях войны есть представление о том, кто враг, а кто союзник. В условиях же упомянутого вами "перемирия", которое на самом деле перемирием не является, потому что чуть ли не каждый день все равно погибают люди, размываются понятия "друг" и "враг". В условиях войны нельзя сделать амнистию террористам, а в условиях "минского мира" — пожалуйста. В условиях войны нельзя менять конституцию по требованию агрессора, а в условиях "минского мира" — сколько угодно", — говорит Илларионов.

Напомним, волонтер Юрий Касьянов и разведчик Николай Маломуж отмечали, что Минские и парижские переговоры легитимизируют то, что делает Путин и полностью соответствуют интересам Кремля, а не Украины.