Коломойский рассказал, где экс-глава "Укртранснафты" оформляет политическое убежище

Бывший глава "Укртранснафты" Александр Лазорко оформляет политическое убежище в Лондоне.

Об этом в интервью изданию LB.ua сообщил бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

"Лазорко давно уже за пределами Украины, он сейчас оформляет политическое убежище в Лондоне. Насколько я знаю, работает с миграционными адвокатами. Дело против него — политическое преследование, потому что он был частью политической договоренности, заключенной при моей отставке", — заявил он.

По словам бизнесмена, в 2014 году Лазорко подавали на губернаторское представление на государственную награду — за спасение украинской нефти, которая находилась в трубах на временно оккупированной территории. "Вместо этого его отблагодарили уголовными делами", — констатировал экс-глава Днепропетровской области.

Коломойский также добавил, что бывший заместитель главы Днепропетровской ОГА Святослав Олейник после ареста лидера партии УКРОП Геннадия Корбана "совершенно случайно за день или два уехал к семье".

"Я же говорю: мы не знали, что такое может произойти. Я узнал где-то в 10.30 по женевскому времени", — заявил бизнесмен.

Напомним, ранее Коломойский заявил о задержании Корбана: "болезненная реакция" на результат УКРОПа на выборах.