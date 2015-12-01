Заявление Мартыненко об отказе от мандата зарегистрировано в Раде

Заявление нардепа Николая Мартыненко о сложении депутатских полномочий поступило в парламент.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Павел Пинзеник, пишет "Интерфакс-Украина".

"По той информации, которая есть у меня — пока неофициальная, думаю, в ближайшее время она будет подтверждена — заявление зарегистрировано в аппарате Верховной Рады и находится на рассмотрении у председателя Верховной Рады", — сказал депутат.

По его словам, регламентный комитет рассмотрит заявление, после чего оно будет вынесено на рассмотрение в сессионный зал Рады. Ранее депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко заявил, что отказывается от депутатского мандата. Он призвал председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, регламентный комитет и членов коалиции проголосовать за это решение уже на следующей сессионной неделе.

Напомним, нардеп Мартыненко заявил о сложении депутатского мандата.