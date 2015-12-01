У Порошенко назвали самое беспокойное место Донбасса: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики осуществили ряд вооруженных провокаций, наиболее беспокойным место были западные окраины захваченного Донецка.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что 30 ноября противник проявлял активность только на Донецком направлении.

"…одна вражеская провокация зафиксирована вблизи Луганского на Светлодарской дуге, а еще четыре — вблизи Майорска. Боевики применяли только стрелковое оружие и гранатометы", — отметил военнослужащий.

По его словам, "традиционно, наиболее беспокойное место в зоне АТО — это западные окраины Донецка". "Вчера на этом участке фронта неприцельные обстрелы украинских позиций начались после 15 часов и с перерывами продолжались до полуночи", — сказал он.

Также Лысенко сообщил, что за прошедшие сутки один украинский военный погиб, а еще один — был ранены. "Инцидент произошел на Мариупольском направлении, вблизи Гранитного, где грузовик сил АТО подорвалась на противотанковой мине", — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org