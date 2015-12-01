Фирташ отложил возвращение в Украину: пожаловался на политическое преследование

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ решил перенести свое ранее анонсированное возвращение в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФРУ.

"Я принял решение перенести свой приезд в Украину... Как известно, завтра, 2 декабря, в Киеве состоится съезд Федерации работодателей Украины, на котором должен быть рассмотрен и принят План модернизации Украины. На сегодня это единственный и безальтернативный план выхода страны из экономического коллапса", — заявил он.

Фирташ отметил, что сегодняшняя украинская власть предприняла беспрецедентные шаги и сделала все, чтобы сорвать его приезд в Украину и не дать возможности реализовать этот план.

"Украинская власть показала свою полную несостоятельность и некомпетентность. Власть срывает экономические реформы, своими действиями она поставила страну на грань банкротства. Очевидно, украинская власть боится альтернативной точки зрения. Она пытается уверить народ в том, что сегодняшняя катастрофическая экономическая ситуация в стране закономерна и неизбежна", — заявил он.

Кроме того, Фирташ подчеркнул, что считает действия украинской власти в отношении себя преступными и расценивает их как политические преследования.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверяет, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ после прибытия в Украину будет задержан.