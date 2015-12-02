Путин приехал в Крым включать свет на оккупированном полуострове

В среду, 2 декабря, президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Россией Крым.

Он прибыл для того, чтобы лично запустить энергомост Крым-Кубань, передает "Газета.ру".

Путин принял участие в запуске первой нитки энергомоста в Крым. Как отмечается, мероприятие прошло в здании "Крымэнерго".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты пригрозили крымским татарам, что пограничники откроют огонь в случае морской блокады полуострова.