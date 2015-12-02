Из-за миллиона украинцев Польша отказывается принимать мигрантов

Польша не имеет возможности принимать большое количество беженцев из мусульманских стран потому, что в стране находится много мигрантов из Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью "Газете.ру".

"По некоторым оценкам, на территории Польши проживает сейчас миллион украинцев, большинство из них работает, конечно, нелегально. И это своего рода неформальная помощь, которую мы предоставляем украинцам", – сказал министр.

Ващиковский отметил, что Запад должен помнить, что Польша уже предоставила жилье миллиону украинцев с востока.

Он также отметил, что Польша имеет ограниченные возможности по приему мигрантов из-за того, что из самой Польши два миллиона человек мигрировало в страны Западной Европы на заработки.

"А в самой Польше 1,5 млн поляков — безработные. Поэтому у нас нет возможности принять у себя новых мигрантов и предложить работу, которая позволила бы им выжить", – добавил он.

Ващиковский отметил, что его страна будет уважать право на политическое убежище каждого, кто является жертвой войны или политическим заключенным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе хотят откупиться от мигрантов: отправят обратно в Африку.