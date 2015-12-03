У Порошенко рассказали, где на Донбассе велись боевые действия: карта зоны АТО

В среду, 2 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевые действия велись только на Донецком направлении.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в их результате были ранены три украинских военных.

"Возле Горловки враг неоднократно нарушил "режим тишины" в Зайцево, Майорске и на территории Дзержинского горсовета", — отметил полковник.

По его данным, террористы во время атак использовали гранатометы, стрелковое оружие, также один раз они применили вооружение БМП. "Аналогичная обстановка возле донецкого аэропорта… В Красногоровке и Марьинке впервые за несколько недель было спокойно", — добавил он.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org