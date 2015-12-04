Обозреватель рассказал, чем НАТО ответило на шантаж России

Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG-71) появляется в акватории Черного моря, когда Западу нужно надавить на Россию или ответить на шантаж Москвы. На этот раз его будут сопровождать еще три корабля стран НАТО.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"На календаре пятница и наша "более-менее" неделя заканчивается. И заканчивается она неплохим аккордом. Мы помним про угрозы Турции от Путина и мы помним, что действия нашей Пьесы интенсифицировались, поэтому аккорд недели вышел четкий и скоординированный и состоит он из 3-х частей", — пишет обозреватель.

"1. Синхронно МИДы США и Великобритании, а также депутаты Европарламента выступили с жестким требованием к России убрать свои войска с украинского Донбасса. Время озабоченностей прошло, пришло время требовать. Но требования эти должны быть чем-то подкреплены и поэтому…

2. Как мы знаем, в дни острых фаз нашей Пьесы в акваторию Черного моря входит американский эсминец. Сегодня это хорошо нам известный "Росс", который имеет две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками. Это тот самый "Росс", который недавно впервые успешно испытал новую морскую ПРО и перехватил учебную баллистическую ракету.

На помощь ему вчера зашли в Черное море еще 3 военных корабля НАТО — португальский, испанский и канадский", — рассказал обозреватель.

"3. В Сирии постепенно начинают действовать спецназы стран НАТО. Пространство Асада сжимается. То есть мы видим твердую и спокойную, подкрепленную "аргументами" реакцию стран Запада и НАТО на российский шантаж.

Что скажете, мистер Володья?", — иронизирует политический эксперт.

Напомним, в конце мая эсминец USS Ross вошел в акваторию Черного моря и принял участие в двухдневных морских учениях Украина — США, а российский фронтовой бомбардировщик Су-24 устроил провокационные пролеты у его борта.

По словам Пономаря, Су-24 пролетел над "Россом", потому что Россия бесилась началу этих учений в Черном море. "Но на все, что их хватило, это пролететь, как шкодливый кот, на большом расстоянии от американского эсминца на консервной банке".

фото: navy.mil