Эксперт считает, что Путин придерживается логики трусливого и наглого гопника

Нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук считает, что президент России Владимир Путин придерживается логики "трусливого и наглого гопника".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление политика об аннексии Крыма во время выступления перед Федсобранием.

В то же время эксперт подчеркнул, что наша страна находилась не в лучшем состоянии, когда РФ решила захватить наш полуостров.

"Путин в послании к Федеральному собранию о захвате Крыма в марте 2014 года: мол, таким образом "Россия в полный голос заявила о себе как сильное и самостоятельное государство", — отметил аналитик.

При этом он добавил, что все прекрасно знают, какие события происходили в Украине. "По логике Путина, вытащить бумажник из кармана человека, которому стало плохо на улице — это показатель "сильной и самостоятельной" личности", — подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее российский оппозиционер, депутат Госдумы — Илья Пономарев — выразил мнение, что граждане РФ в 2017 году начнут разочаровываться во Владимире Путине, после чего его режим в стране падет.