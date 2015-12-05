Волонтер рассказал, как общество может заставить работать бюрократов Минобороны

Основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега заявил, что общество может заставить работать бюрократов Минобороны, оказывая беспрецедентное давление по каждому известному случаю злоупотребления в ведомстве.

Об этом он сообщил во время чата на "Главреде", отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время активист выразил мнение, что людям нужно выяснить у начальника Генштаба Виктора Муженко, зачем он опубликовал в открытом доступе фотографии офицеров спецназа.

"…после такого поступка (они — ред.) уже не смогут выполнять многие свои задачи и гарантированно станут жертвами для агентов ФСБ и ГРУ на территории Украины", — отметил Дейнега.

По его словам, "пока начальник Генштаба ради 300 лайков в Facebook готов сливать государственную тайну, говорить о даже самых маленьких реформах нет никакого смысла".

"К нашей большой удачи, действующая украинская власть является очень чувствительной к СМИ и общественному мнению. По сути, это единственный инструмент влияния, который у нас есть до следующих выборов", — добавил волонтер.

Напомним, ранее Виталий Дейнега сказал, что попытка руководства армии снять с должности начальника управления Сил специальных операций полковника Сергея Кривоноса может привести к тому, что это подразделение развалится. Ознакомиться с другими заявлениями активиста можно здесь.