Турция не будет менять позиции относительно России по Крыму — посол

Турция не намерена менять позицию по аннексированному РФ Крыму из-за ухудшения турецко-российских отношений, которая была жесткой с самого начала, и она не изменялась.

Об этом сообщил посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель в интервью Українським Новинам.

"Позиция Турции относительно Украины, включая Крым, была жесткой с самого начала, и она не изменялась, потому что это принцип права и ему следует Турция. Мы на официальном уровне и в частном порядке высказывали нашу критику на счет действий России", — сказал он, отвечая на вопрос о вероятном ужесточении позиции Турции из-за ухудшения турецко-российских отношений.

Посол также добавил, что Турция уважает стремление Украины интегрироваться с Европой.

"Отношения Турции с Украиной всегда были хорошими, и тенденция шла к дальнейшему развитию, и сейчас они должны развиваться в том же направлении", — подчеркнул посол.

При этом он выразил обеспокоенность нарушениями прав крымских татар в Крыму.

Он добавил, что лидеры крымских татар, для которых Крым является исторической родиной, не могут туда вернуться.

Тезель считает возможным возврат Крыма Украине исключительно при соблюдении международного права.

"(Для возврата Крыма) нужно создавать мощный "юридический файл" и не делать никаких отступлений от правовых позиций. Необходимо как можно тщательнее искать решение путем диалога. В обстоятельствах, когда почти во всем мире происходят конфликты, военные решения, как правило, нежизнеспособны", — сказал он.

Напомним, ранее нардеп Мустафа Джемилев заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с лидерами крымских татар в Анкаре заявил, что безопасность крымских татар в Крыму является основным заданием Турции.

Ранее Турция заявила о поддержке крымских татар: мы не признаем аннексии Крыма.

фото: facenews.ua