Военный эксперт о лобовых атаках боевиков: непродуманные, нервные и хаотичные

Ударная группировка может быть использована против Артемовска и Авдеевки, говорит Тымчук.
После нескольких атак боевиков на позиции сил АТО под Горловкой, стало ясно, что по уровню и манере организации данных боестолкновений ощущается непродуманность действий и значительная нервозность в тактическом командовании боевиков
Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.
По данным военного эксперта, часто группы террористов ведут неприцельный огонь, действуют хаотически и сугубо ситуативно, идут в лобовую атаку на боевое охранение и позиции украинских войск, ощущается крайне низкий уровень взаимодействия сил и средств во время проведения атак и вооруженных провокаций.
Боевики по-прежнему усиливают свои тактические группы в районе Горловки. При дальнейшем накапливании сил и средств в данном районе может быть сформирована ударная группировка боевиков, способная действовать как на северном (Артемовском) и северо-восточном, так и на северо-западном направлениях, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что боевики атаковали позиции сил АТО под Горловкой, понесли большие потери убитыми и ранеными, после чего отступили.