Военный эксперт о лобовых атаках боевиков: непродуманные, нервные и хаотичные

После нескольких атак боевиков на позиции сил АТО под Горловкой, стало ясно, что по уровню и манере организации данных боестолкновений ощущается непродуманность действий и значительная нервозность в тактическом командовании боевиков

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, часто группы террористов ведут неприцельный огонь, действуют хаотически и сугубо ситуативно, идут в лобовую атаку на боевое охранение и позиции украинских войск, ощущается крайне низкий уровень взаимодействия сил и средств во время проведения атак и вооруженных провокаций.

Боевики по-прежнему усиливают свои тактические группы в районе Горловки. При дальнейшем накапливании сил и средств в данном районе может быть сформирована ударная группировка боевиков, способная действовать как на северном (Артемовском) и северо-восточном, так и на северо-западном направлениях, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики атаковали позиции сил АТО под Горловкой, понесли большие потери убитыми и ранеными, после чего отступили.