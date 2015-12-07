"Северный поток-2" должен быть заблокирован — Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк Украина обращается к европейским партнерам "с тем, чтобы проект "Северный поток-2" прошел жесткую инспекцию": "Мы считаем, что этот проект должен быть заблокирован, поскольку не отвечает интересам ни Европейского Союза, ни Украины".

Об этом он заявил в Брюсселе по итогам Совета ассоциации Украина — ЕС в понедельник, 7 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

"Северный поток-2" лишает не только Украину, Словакию и Польшу миллиардов долларов доходов, но и лишает Европейский Союз реальной конкуренции на энергетическом рынке и увеличивает монополию российского "Газпрома", — подчеркнул он.

"Мы убеждены, что наши европейские партнеры будут рассматривать любые энергетические проекты исключительно с точки зрения Третьего энергетического пакета ", - подчеркнул глава украинского правительства.

Яценюк также подчеркнул, что НАК "Нафтогаз Украины" сегодня оперирует "мощнейшими газотранзитными мощностями, которые вообще существуют в Европе ".

Напомним, Украина ожидает положительного отчета Еврокомиссии — Яценюк.