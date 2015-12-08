На Донбассе боевики беспокоили силы АТО обстрелами на всех направлениях

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе террористы продолжили обстреливать позиции силовиков на всех направлениях (Донецком, Артемовском, Мариупольском и Луганском).

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь из разного оружия.

"На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Пески, Авдеевку, Новгородское и Новоселовку", — отметили военнослужащие.

Также наемники неоднократно из 82-мм минометов атаковали Красногоровку. На Артемовском направлении из тех же видов оружия враг стрелял по населенным пунктам Майорск, Зайцево, Кирово и Луганское, а по Ленинскому и Луганскому бил из 82-мм минометов.

"На Мариупольском направлении террористы атаковали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Строгановку, а на Луганском — из гранатометов были по Трехизбенке", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України