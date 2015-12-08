Бунт в ДНР: банде "Восток" зарплату не дают, а на передовую отправляют

Личный состав батальона "Восток" ДНР активно выражает недовольство условиями своей службы в рядах т.н. "министерства обороны".

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, боевикам не выплачивается "зарплата" (на данный момент з/п частично начислена за сентябрь 2015 года). Вместе с этим, "МО ДНР" увеличило нагрузку на личный состав батальона — ему дополнительно определили зону ответственности на линии соприкосновения с ВС Украины в Ясиноватском районе Донецкой области.

В связи с этим, в среде боевиков распространяются призывы относительно выхода из подчинения военного руководства ДНР, добавил координат "Информсопротивления".

Напомним, двумя месяцами ранее бунтовала распущенная "гвардия" ДНР: зарплату не платили и не разрешали стрелять по силам АТО.