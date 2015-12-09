С чем уехал Джо Байден из Украины?

Визит вице-президента США в Киев прошел накануне отчета правительства о сделанном за год и на фоне зашедшего в тупик процесса реализации Минских соглашений. От Джозефа Байдена ожидали оценок действий украинской власти и четких сигналов о поддержке со стороны Вашингтона.

Американский вице-президент в целом позитивно отозвался о проводимых в стране реформах, но, как и многие западные наблюдатели, отметил их недостаточность. Прежде всего в преодолении коррупции. Байден подчеркнул, что в Вашингтоне ждут более убедительных шагов в этом направлении, чем создание Антикоррупционного бюро. Обвинения в коррупции руководства Кабмина, выдвинутые Михеилом Саакашвили накануне его приезда, выглядели очень эффектной иллюстрацией того, что особых успехов в борьбе с "раковой опухолью" украинской власти добиться не удалось. Выписанный Байденом рецепт был прост — США намерены поддерживать Украину, пока он борется с коррупцией. Очередной транш помощи на реализацию этой задачи обещан в размере 190 миллионов долларов. Готовы ли в Киеве следовать предписаниям, станет понятно в ближайшее время. Результат ожидают увидеть не только в виде резонансных уголовных дел, но и в серьезном реформировании судебной системы.

Еще одна важная рекомендация власти от Байдена — объединить усилия Президента, премьера и парламента, чтобы не упустить второй уникальный шанс для преобразования страны. Выступая перед депутатами, он напомнил об Оранжевой революции, после которой пришедшие к власти оказались не способны провести обещанные реформы. Он четко дал понять, что Запад по-прежнему не разделяет маниакальное стремление отечественных политиков жить по принципу "где два украинца — там три гетмана". Проведенная американским вице-президентом параллель с 2005 годом призвана была охладить горячие головы на Печерских холмах, стремящиеся перетасовать кадровую колоду или организовать досрочные выборы. В Вашингтоне предпочитают увидеть результаты работы действующей власти, а не наблюдать процесс ее очередной перезагрузки.

Пожалуй, можно не сомневаться, что годовой отчет премьера Арсения Яценюка в парламенте не завершится его отставкой. Во всяком случае, Байден публично отметил, что готов продолжать сотрудничество с ним и его кабинетом. Очевидно, в правительстве будут проведены лишь некоторые замены, но вряд ли это произойдет в ближайшие дни. Переговорный процесс по кадровым вопросам может затянуться надолго, ведь собрать голоса даже за отставку министра нелегко. Министру здравоохранения, как известно, замену ищут уже полгода. Не исключено, что оптимизацией Кабмина займутся уже в следующем году. И возможно в пакете с ней парламентариям подадут еще и новую программу деятельности правительства, которая будет гарантировать ему годовой иммунитет.

Сейчас у премьера есть более важная задача — провести через Верховную Раду налоговую реформу и бюджет-2016. Свое критическое отношение к инициативам правительства накануне высказали не только штатные оппозиционеры коалиции, но и президентская фракция. Однако, похоже, несколько часов общения с Байденом помогли премьеру и Президенту найти общий язык. На заседании Национального совета реформ утвердили согласованный вариант документов и вскоре их наконец-то передадут на утверждение депутатам. Акцент на том, что законопроекты подготовлены в соответствии с требованиями МВФ, пожалуй, будет самым главным аргументом Яценюка для убеждения парламентариев. Со своей стороны МВФ сделал беспрецедентный шаг навстречу, изменив правила кредитования под Украину, что даст возможность выдать Киеву очередной транш кредита даже при условии наличия непогашенного долга России в 3 миллиарда долларов.

Байден особо подчеркнул, что кроме финансовой поддержки Украина вправе рассчитывать и на политическую. США не намерены идти на компромиссы в вопросе аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Экономические санкции обещают сохранить до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения. За океаном по-прежнему не видят альтернативы этим договоренностям и настаивают на выполнении их до запятой, как Россией, так и Украиной. И продолжают убеждать, что Киев должен демонстрировать большее стремление к миру. Однако с учетом игнорирования своих обязательств Кремлем, давление на украинскую сторону несколько снизили. Байден подчеркнул важность децентрализации, но никаких жестких сроков окончательного утверждения изменений в Конституцию по этому вопросу не озвучил. Равно как и в отношении проведения местных выборов на Донбассе. Пока Россия не обеспечит отведение вооружения от линии соприкосновения и допуск представителей мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию, дальнейших уступок от Украины требовать не будут.

Насколько успешным оказался пятый визит Байдена в Украину можно будет оценить в ближайшее время. Вице-президент США четко обозначил цели и приоритеты, как минимум в ходе публичных выступлений, и наверняка был гораздо более убедительным в беседах тет-а-тет. Теперь руководителям страны предстоит доказать, что они способны не только свободно общаться на английском, но также слышать, и готовы войти в историю как успешные реформаторы, а не посредственные имитаторы.