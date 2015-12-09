У Порошенко рассказали о тактике боевиков: карта зоны АТО

Во вторник, 8 декабря, в зоне АТО на Донбассе резко обострилась ситуация, боевики вернулись к тактике широкомасштабного применения тяжелого вооружения.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в течение минувших суток террористы осуществляли в основном неприцельные обстрелы, которые свидетельствуют об их намерении сорвать Минские соглашения.

На Луганском направлении была зафиксирована одна атака врага, осуществленная в Станице Луганской. "Противник, засев на правом берегу Северского Донца, произвел несколько выстрелов из противотанкового гранатомета", — отметил военный.

На Донецком направлении наемники применили широкий спектр вооружений вблизи Луганского. "В частности, там осуществлены два обстрела из 82-мм миномета, боевики применили БМП, использовали ПТУР", — добавил полковник.

По его данным, аналогичная ситуация сложилась и на территории в Зайцево и Майорска, где также зафиксирован минометный обстрел и работа вражеских снайперов. "Обострилась ситуация на участке фронта от Горловки до Ясиноватой", — подчеркнул Мотузяник.

Между тем наиболее "горячей точкой" в зоне АТО, как и раньше, остаются западные окраины Донецка: в Песках за сутки зафиксированы 14 эпизодов нарушения "режима тишины", в том числе обстрел из 122-мм орудий и 120-мм минометов.

"Также оккупанты трижды применили "Грады", которые они прячут в Старомихайловке на линии соприкосновения. Вражеские ракеты приземлились вблизи Звездного, пострадавших при этом не было", — сказал Мотузяник.

На Мариупольском направлении обстрелы террористов были зафиксированы только в Широкино. В частности, дважды по позициям силовиков работал снайпер. "За прошедшие сутки... погибших украинских военнослужащих нет, пять — были ранены", — заявил он.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org