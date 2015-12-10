Посол США порекомендовал Украине: нужно меньше политики и больше реформ

Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что в нашей стране политические лидеры должны объединиться и работать на будущее страны.

Об этом он сообщил в ходе общения с участниками Американской торговой палаты, пишет УНИАН.

В то же время дипломат выразил мнение, что украинскому государству "нужно меньше политики и больше реформ".

"Очевидно, что Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ, продолжить реформы. Мы вас не подведем, если вы сами себя не подведете", — добавил Пайетт.

Напомним, ранее вице-президент Штатов Джозеф Байден заявил, что правительство его страны рассматривает возможность выделения 300 млн долларов на проекты безопасности, которые могут быть реализованы в Украине.