Посол США порекомендовал Украине: нужно меньше политики и больше реформ

Украинские политические лидеры должны объединиться и работать на будущее страны, отметил Пайетт.
Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил, что в нашей стране политические лидеры должны объединиться и работать на будущее страны.
Об этом он сообщил в ходе общения с участниками Американской торговой палаты, пишет УНИАН.
В то же время дипломат выразил мнение, что украинскому государству "нужно меньше политики и больше реформ".
"Очевидно, что Украина должна продолжить сотрудничество с МВФ, продолжить реформы. Мы вас не подведем, если вы сами себя не подведете", — добавил Пайетт.
Напомним, ранее вице-президент Штатов Джозеф Байден заявил, что правительство его страны рассматривает возможность выделения 300 млн долларов на проекты безопасности, которые могут быть реализованы в Украине.