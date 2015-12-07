США могут выделить Украине еще 300 миллионов на проекты безопасности — Байден

Правительство Соединенных штатов Америки рассматривает возможность выделения 300 млн долл на проекты безопасности, которые могут быть реализованы в Украине.

Об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден в ходе совместно пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, передает УНИАН.

"Мы говорим дополнительно о 300 млн на проекты в сфере безопасности", — сказал Байден.

При этом он напомнил уже анонсированное ранее решение правительства США выделить Украине порядка 190 млн долл. в качестве финансовой помощи для реализации ряда инфраструктурных реформ, в том числе реформы правоохранительной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Украину вице-президент США Джозеф Байден будет разговаривать с украинскими властями о реформах, сотрудничестве в сфере обороны и борьбе с коррупцией.