Политолог объяснил, почему Евросоюз не отменит санкции против России

Директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор политологии Алексей Гарань считает, что ЕС не отменит санкции против России, потому что она не выполняет Минские соглашения.

Об этом эксперт сообщил в комментарии "Главреду".

В то же время аналитик уточнил, что, по посылу основных мировых игроков, — США, Германии, Франции — становится понятно, что ограничительные меры будут продолжены на полгода, как и планировалось.

"Вопрос только в том, как все будет обставлено. Стремление Италии провести дебаты о продлении санкций против РФ, возможно, связано с особенностями итальянской политики", — отметил политолог.

Кроме того, Гарань выразил мнение, что "для итальянцев это некая форма сохранения лица перед Россией (это актуально для стран, которые больше считаются с российскими интересами)".

Напомним, по мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, решение ЕС отложить продление санкций против России свидетельствует о том, что "пятая колонна" Москвы пытается разрушить единство объединения государств.