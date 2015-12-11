Сотни пикетчиков осадили Раду, требуют отставки Кабмина

Сегодня, 11 декабря, у центрального входа в здание Верховной Рады проходит акция с требованием отставки Кабмина.

Под разными знаменами здесь собралось около 150 человек, сообщает УНИАН.

Участники акции держат флаги ВО "Свобода", "Правого сектора", "Патриотов местного самоуправления".

Среди лозунгов на транспарантах: "Арсений Петрович — второй Янукович", "Требуем отставку правительства мародеров, инородцев и коррупционеров" и "Беги, кролик, беги".

Также на площади перед парламентом собрались представители Киевского городского совета профсоюзов и Федерации профессиональных союзов Украины. Они держат плакаты с лозунгами: "Верните трудящимся санаторно-курортное лечение", "На стипендиях и пенсиях грех экономить", "Профсоюз педагогов Харьковщины против уменьшения расходов на образование" и другие.

Напомним, около тысячи пикетчиков перекрыли дороги, ведущие в правительственный квартал.