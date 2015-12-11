Министр инфраструктуры подал в отставку: не устраивает маленькая зарплата

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский и его заместители подали в отставку.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, пишет Hromadske.tv.

"Сейчас я уйду с должности Министра инфраструктуры, это не значит, что с понедельника я не выйду на работу. Но я говорю своим коллегам, что они не должны рассчитывать на меня в новом правительстве. Правительство будет, и оно будет уверенно работать. Прошу депутатов поддержать меня и надеюсь, что они поддержат мою отставку", — сказал министр.

По его словам, уйдя с должности, он намерен снова заняться бизнесом.

"Нужно будет систематически продолжать то, что начали я и моя команда, я благодарен тем, кто работал со мной. Я настолько силен, насколько сильна моя команда. Мне повезло. Я планирую вернуться в бизнес, но свою судьбу я связываю с Украиной", — заявил Пивоварский.

По словам Пивоварского, в министерстве очень маленькая заработная плата, поэтому очень трудно привлечь к работе профессионалов.

"Очень трудно работать за 6000 гривен, очень трудно приглашать людей на 4-5 тысяч гривен. Это средняя зарплата по министерству. Оно не может держаться только на волонтерах", — сказал министр инфраструктуры.

Напомним, экс-глава АП Андрей Сенченко обвинил четырех министров в пособничестве оккупационным властям Крыма. Среди них и министр Пивоварский, введенье которого находятся железные дорога и порты. Эта железная дорога вывозила из оккупированного Крыма, в обход санкций, продукцию заводов Фирташа.